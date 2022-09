"Opportunità". È questa la parola chiave utilizzata da Simone Inzaghi per presentare il delicato esordio che attende l’Inter in Champions League dopo il pesante ko nel derby contro il Milan. Pesante, oltre che per il risultato in sé, soprattutto per l’atteggiamento avuto dalla squadra dopo l’1-1 di Leao e per la mancata rabbia agonistica dopo quanto successo nel finale della passata stagione, tra scudetto soffiato e sfottò al limite della decenza.

Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Bayern Monaco, una delle corazzate candidate ad alzare al cielo l’ambito trofeo il prossimo 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il percorso europeo dell’Inter comincia da qui, da una serata di gala contro un avversario scomodo che rievoca però anche dolci ricordi (impossibile non ripensare alla doppietta del Principe Milito nella finale della notte di Madrid del 22 maggio 2010 o alla clamorosa rimonta dell’Allianz Arena completata dal mancino di Pandev nell’edizione 2010/11) e che metterà in vetrina il vero status europeo della squadra di Inzaghi, capace nella scorsa annata di qualificarsi agli ottavi e di far scorrere qualche brivido di troppo sulla schiena di Jürgen Klopp e del Liverpool, steso ad Anfield dallo splendido, quanto inutile, golazo di Lautaro.