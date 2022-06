Il mutamento cronologico e strutturale dell’ecologia dei media, cioè degli strumenti di comunicazione che i cittadini hanno a disposizione per produrre e ricevere informazioni, ha avuto un impatto deciso anche nello sviluppo del giornalismo sportivo. Questi tre dei principali fattori che il digital journalism s’è portato appresso negli ultimi vent'anni: un costante quanto progressivo accrescimento del flusso informativo, l'istantaneità delle notizie e la differenziazione nella raccolta delle fonti. Tutto ciò ha destrutturato la tradizionale concezione del giornalismo e, anche, del giornalista, imponendo un ripensamento della professione, ma anche del ruolo del lettore.

Finisce il campionato e non si deve attendere nemmeno l'arco di una settimana per leggere una vera e propria caccia al nome. Tra chi sbatte in prima pagina l’affare Milan-Investcorp, dato per prossimo alla conclusione, paventando in associazione l’acquisto di Mahrez, e chi si limita a 'provocare' accostando Dybala alla Roma di Mourinho. La forma distorta della rappresentazione porta ad incendiare i facili entusiasmi delle tifoserie, ingannando l'attesa del click con la parvenza dell'acquisto perfetto.

I media tradizionali non prestano attenzione alla tempestività, non riescono più a reggere il passo dell'ibridazione. Le carambole di indiscrezioni che fuoriescono da ogni angolo del sistema informativo sono immense. Competere nell’ipertrofico mondo dell’informazione, oggi, nel giornalismo sportivo applicato al calcio, significa anche gettarsi nello spericolato mondo di Twitter. Rafforzare l’ethos (il carattere soggettivo del destinante comunicativo) della professione è diventata un'illusione, poiché esso viene con costanza progressiva indebolito da insulti, minacce e allusioni pungenti ai competitors. Per Aristotele, il grande padre della retorica, il logos era l'elemento preponderante nel campo argomentativo. Di rilevanza fondamentale è, infatti, il ragionamento logico che si cela dietro le argomentazioni dell’oratore. Perché il discorso, qualunque esso sia e qualsiasi trattazione riguardi, “deve dimostrare qualcosa”, con le premesse a sostegno della tesi, e la conclusione adeguatamente connessa.