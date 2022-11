Inutile girarci attorno e perderci in discorsi lunghi. Lukaku è stato l'acquisto dell'estate e l'Inter non ha potuto mai contare su di lui nella prima parte di stagione : 256 minuti giocati, 5 presenze e 2 gol. Troppo poco. Dzeko è stato così chiamato agli straordinari e il Cigno di Sarajevo ha risposto presente, aiutando l'Inter ad uscire da un momento difficile e rilanciarsi in parte in campionato. Ma il peso di Lukaku nell'economia del gioco nerazzurro lo conosciamo tutti. La tanto attesa LuLa non si è ancora ricomposta, la speranza è che i problemi fisici di Lukaku siano ormai del tutto alle spalle e che finalmente il numero 90 possa dare il proprio contribuito alla causa nerazzurra.

Il conto alla rovescia è partito da giorni. Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con il resto della nazionale belga e il suo momento in Qatar sta per arrivare. L'attaccante dell'Inter potrebbe esordire domenica ai Mondiali nel match in programma alle 14 contro il Marocco dell'amico Hakimi . Il ct Martinez è rimasto piuttosto vago sulle possibilità di vedere Big Rom subito dal primo minuto, la sensazione però è che finalmente ci siamo e che Lukaku scenderà in campo. Una partita che sicuramente verrà seguita con attenzione anche da mister Inzaghi , dallo staff medico nerazzurro e da tutti i tifosi dell'Inter.

Lukaku deve tanto all'Inter. Lui lo sa bene. E' stato lui in primis a forzare la mano con il Chelsea e a strappare condizioni incredibili per il suo ritorno in nerazzurro. Nessuno lo ha mai amato così in carriera. In nessun posto ha fatto così bene come all'Inter: sotto la gestione di Conte e al fianco di Lautaro si è imposto nell'elite degli attaccanti del calcio mondiale. E gran parte della tifoseria sembra avergli perdonato il "tradimento" dell'estate 2021. Basta pensare al boato di San Siro al suo ritorno in campo contro il Viktoria Plzen in Champions League.

Il ritorno di Lukaku è considerato da tutti in casa Inter il vero colpo di gennaio. Il 4, alla ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali, a San Siro arriva il Napoli capolista e l'Inter vuole avere a disposizione Lukaku al 100%. I Mondiali serviranno per rilanciarsi una volta per tutte e dare ufficialmente il via alla sua stagione. Big Rom lo sa. Lo deve all'Inter e ai suoi tifosi.