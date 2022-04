Nelle giornate in cui il calendario sembrava remare ancora una volta contro, l’Inter è riuscita a tornare padrona del proprio destino. Le vittorie sul campo della Juventus e sul prato di San Siro con l’Hellas Verona hanno permesso ai nerazzurri di rosicchiare 4 punti al Milan (stoppato con due 0-0 di fila da Bologna e Torino) e 3 al Napoli (che dopo aver espugnato Bergamo è caduto al ‘Maradona’ con la Fiorentina). Ennesimo segnale che di partite facili e scontate, in questa Serie A, non ce ne sono. Di calendari in discesa, idem. Un concetto che deve entrare nella testa di Simone Inzaghi e di Handanovic e soci, che se da questo venerdì al 22 maggio dovessero solo vincere avrebbero la certezza di cucire sul petto la seconda stella. Il percorso è tracciato: per tagliare il traguardo mancano le sfide con Spezia, Roma, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria, a cui va aggiunto l’ormai celebre recupero con il Bologna (in attesa dell'esito del ricorso...) e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

E di Milan, a Milano, ce n’è uno che sta dimostrando giorno dopo giorno di incarnare pienamente le caratteristiche del capitano. Di cognome fa Skriniar e veste il nerazzurro dall’ormai lontano 2017, quando arrivò dalla Sampdoria per riempire l’armadietto di Appiano Gentile e per alzare il muro della difesa sotto il triumvirato Spalletti-Conte-Inzaghi. Il gigante slovacco è cresciuto e diventato grande insieme all’Inter: prima ha contribuito a riportarla in Champions League, poi a vincere lo Scudetto e ora a lottare per quello che sarebbe il 20° titolo della storia del Biscione. In tutte le annate, Skrigno è stata una delle colonne del reparto arretrato (difesa a quattro o a tre non ha mai fatto differenza) e, soprattutto, uno dei principali leader dello spogliatoio: la volontà - mai nascosta, ma anzi ribadita più volte pubblicamente - è sempre stata quella di continuare a lottare per l’Inter. Anche quando suonavano le affascinanti sirene della Premier League e piovevano potenziali milioni di ingaggio che avrebbero messo a pensare chiunque. In quel caso Skriniar ha lasciato parlare i giornali per rispondere con i fatti, rinnovando il contratto fino al 2023 in prima persona. Adesso ribadisce senza timore di sperare in un’altra firma per allungare ancora il matrimonio: “Vogliamo lo scudetto e ce la metteremo tutta. Con l'Inter ho un contratto fino al 2023 e penso che resterò anche di più” le recenti dichiarazioni rilasciate ai media slovacchi lo scorso 23 marzo. Skriniar usa sempre le parole giuste e ha atteggiamenti da capitano, in campo e fuori. E chissà che nel prossimo futuro, quando Handanovic sarà verosimilmente costretto a rimbalzare tra campo e panchina o addirittura a salutare Milano, Milan non possa avere finalmente quella fascia stretta al braccio. Magari accompagnata anche da un rinnovo di cui si dovrebbe iniziare a parlare seriamente a fine stagione.