E alla fine arriva Frattesi! Come contro il Verona, nella prima partita di questo 2024 trionfante, l'Inter deve ringraziare la caparbietà e il fiuto del gol dell'ex centrocampista del Sassuolo, capace in pieno recupero di scaraventare in porta un pallone che sembrava non volerne sapere di oltrepassare la linea di gesso alle spalle di un grande Okoye.

Lautaro, miracolo, palo, Frattesi: gol! E l'Inter torna a +14 sul Milan a due settimane dal derby che può regalare la seconda stella. Ma la partita in Friuli non lascia solo sensazioni estremamente positive e una gioia immensa: c'è anche una lezione. Nonostante un dominio pressoché incontrastato, infatti, tra i nerazzurri si è notata una certa superficialità nell'attitudine. Nulla di particolarmente evidente, ma comunque latente e in grado di complicare un match che pareva scontato addirittura più dopo il calcio d'inizio che non alla vigilia vista l'evoluzione in campo.

Questa squadra sta dominando in lungo e in largo il campionato e deve continuare così, senza sosta, perché poi alla fine comunque ci resti male se le cose non vanno come dovrebbero. E infatti Inzaghi ci stava rimanendo davvero male per l'1-1, schiodato di prepotenza dal tap-in di Frattesi. Un gol che ha scatenato un pandemonio sul muso degli esposti, dei gufi, dei detrattori a libro paga, dei malfidenti, dei tristoni e dei sepolcri imbiancati. Salutatela!