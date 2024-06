Alzare l’asticella è la missione dichiarata da Oaktree e dal presidente Marotta dopo il loro insediamento al vertice dell’Inter. Ma realmente come si può alzare l’asticella dopo la stagione della seconda stella?

La premessa è che si può. La perfezione non esiste, anzi sì (il Triplete). Si può e si deve migliorare, soprattutto in campo europeo. La sensazione è che l’Inter abbia tutte le carte in regola per giocarsela in Champions League, ma sulla carta non parte tra le super favorite al pari di Real (con un Mbappe in più) e City.

L’obiettivo numero uno è regalare a Inzaghi il vice Sommer, più di un vice già a partire da questa stagione, e soprattutto il portiere del futuro dell’Inter. Ad oggi è l’unico tassello vuoto da colmare, ma Bento è il profilo ideale. La sensazione è che possa essere uno dei portieri più forti in Europa per diversi anni, viste le condizioni attuali di prezzo e l'opportunità creata bisogna affondare il colpo.

L’Inter ha preso già Taremi e Zielinski. Il primo per sostituire Sanchez, il secondo per rimpiazzare in un colpo solo Sensi e Klaassen. L'asticella si è già alzata a centrocampo, per l’attacco le valutazioni sono ancora da fare. L’Inter non può partire con Lautaro, Taremi, Thuram e Arnautovic. Mancherebbe qualcosa. Caratteristiche tipiche di una seconda punta. Avere tre giocatori come Lautaro, Thuram e Taremi è sicuramente un passo importante in avanti, ma bisogna fare di tutto per arrivare ad un giocatore alla Gudmundsson. Se non lui, una seconda punta simile. Poi se 4 o se 5 con Arna si vedrà.

Portiere e seconda punta sono i due obiettivi da centrare assolutamente per alzare ancora di più l’asticella. Un altro potrebbe essere quello di allungare il pacchetto dei difensori in attesa di valutare le condizioni di Acerbi. Così come resta sempre da definire la questione Dumfries e quella del suo possibile sostituto. Anche perché oltre alla nuova Champions League, ci sarà anche un Mondiale per Club. Abbiamo visto mesi di giugno decisamente peggiori e c'è tutto il tempo a disposizione.