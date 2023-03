Ormai non ha neanche senso andare a leggere le statistiche perché ci si infurierebbe ulteriormente. Già di per sé è più che sufficente limitarsi a questa amarissima sensazione figlia dell'ennesima brutta figura in questo campionato. Ancora una volta in trasferta, ancora una volta contro un avversario decisamente inferiore, ancora una volta dopo aver dominato sul campo in modo inequivocabile. Ora sarà facile mettere in croce Inzaghi, dopotutto prendere a calci un solo sedere è più agevole rispetto a 15-16. Il tecnico commetterà i suoi errori, ma se in campo hai gente che tira 28 volte e segna solo un gol su rigore, vanificando tutto pochi minuti dopo regalandone uno all'avversario, siamo in piena emergenza psicologica. Altro che tecnico-tattica. Davvero non ci sarebbero neanche le parole per commentare quanto accaduto al Picco, dove è arrivata l'ottava sconfitta in campionato che espone l'Inter nuovamente all'assalto del gruppone in corsa per il piazzamento Champions.

Ventotto tiri in porta contro due. E lo Spezia segna sempre, persino con il neo entrato Daniel Maldini che rende più beffardo questo racconto. In mezzo un rigore sbagliato in avvio, perché dopo una stagione di lacrime per l'assenza di un vero rigorista, una volta che è tornato, continuiamo con l'alternanza autolesionista. Lautaro è un campione, sa fare tutto. Ma dal dischetto non è certo il primo della classe. Le statistiche non mentono, il suo modo di calciare a occhi chiusi è un rischio ogni volta che si presenta dagli undici metri. E in serate come queste l'errore lo paghi non caro, ma carissimo anche perché l'argentino non è riuscito ad azzeccarne più una, quasi scosso dall'episodio a inizio partita. Ma guai a metterlo in discussione, tutto rimanga circoscritto a questa pessima serata. E si provi a imparare dai propri errori, che in casa nerazzurra succede assai poco frequentemente.