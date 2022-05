Non è stata una bella settimana per chi abbia l'Inter nel cuore. Milano colorata di rossonero con tanto di pullman scoperto dove si invitavano i Beneamanti a infilarsi la Coppa Italia in quel posto, ha aggiunto rabbia alla delusione per una domenica passata a sperare invano che il Sassuolo opponesse strenua resistenza al Diavolo tentatore. Per quest'anno, niente seconda stella, come invece sognava il popolo bauscia. 19 a 19. Scudetti pari sulle appassionate sponde del Naviglio milanese, anche se dall'altra parte, in un paio di stagioni, i rossoneri hanno prevalso pure in un campionato differente dalla serie A.

Una volta certificata la resa del Napoli, nelle ultime giornate di questo torneo senza respiro abbiamo assistito ad un appassionante derby scudetto che ha visto prevalare l'AC Milan. Meritato? Ha vinto la squadra più forte? Perché l'Inter, in un mese più nero che azzurro, ha dilapidato un vantaggio che sembrava rassicurante? Chi ha sbagliato? Domande che non possono avere risposte univoche e oggettive, di certo chi vince ha quasi sempre ragione e il Milan ha ragione visto che, dopo il netto ko nel derby di Coppa Italia, ha saputo vincere cinque partite consecutive, tra le quali spiccavano trasferte insidiose come quella di Roma contro la Lazio e quella di Verona che questa volta non è stata fatale.

Il Milan ha avuto il grosso merito di sfruttare al massimo il periodo negativo dei nerazzurri e soprattutto la maledetta sconfitta di Bologna. Al Dall'Ara era una finale, da vincere sensa se e senza ma, soprattutto per essere passati in vantaggio dopo pochi minuti scorinando gran calcio. Ma se non raddoppi, ti specchi e non fiuti il pericolo, ecco che fai la frittata con tanto di beffa finale. La sensazione è che il Milan visto nel rush decisivo, quella gara non l'avrebbe persa, anzi l'avrebbe vinta. A spallate, con fortuna, con rimpalli a favore, ma l'avrebbe vinta perché la fame di vittoria, in campionato, alla fine è risultata superiore a quella dell'Inter.