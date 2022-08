Inter-Spezia? Tutto esaurito. Tradotto: settantamila spettatori a San Siro per la prima in casa della Beneamata. Quarantunomila abbonati, numero massimo consentito dalla società, il resto dei biglietti polverizzati in pochi giorni. “Tanta roba” si direbbe nel gergo dell'era moderna. Lo scudetto che sembrava vinto, ma poi perso per soli due punti nei confronti dei dirimpettai cittadini, non ha gettato nello sconforto il popolo nerazzurro. Lo ha fatto incazzare, ma visto che si tratta di un popolo bauscia per antonomasia, ecco che la voglia di Inter non è diminuita, ma aumentata. Dal 2016 l'Inter è il club che porta più gente allo stadio e anche nell'anno e mezzo tristemente dominato dalla pandemia e che ha costretto alle porte chiuse, la squadra ha spesso trovato ad accoglierla centinaia di tifosi festanti fuori dall'impianto. Questo amore, che non è mai mancato anche quando si galleggiava tra il quinto e il settimo posto, va rispettato e alimentato. Soprattutto ora che l'Inter è tornata vincente e competitiva.

Rimaniamo al campo. A Lecce sono arrivati i tre punti. Col brivido come ha sottolineato qualche organo di stampa? Sì, col brivido perchè Dum Dum Dumfries la palla l'ha sbattuta dentro all'ultimo istante di un recupero che bloccava il respiro, già messo a dura prova dal caldo, presente sia allo stadio di Via del Mare, sia davanti ai teleschermi. Dovrà essere una partita-scuola quella disputata alla prima di campionato. Guai a pensare di aver chiuso la pratica dopo solo un minuto e mezzo perché il Lukaku di turno l'ha messa dentro. Le partite, soprattutto quelle che ti vedono nettamente superiore sul piano tecnico e tattico, vanno però sempre intrepretate come se fossero finali di Champions sul piano mentale. Basti ricordare quanto siano costate la scorsa stagione, per il verdetto finale, alcune mancate vittorie contro squadre palesemente inferiori ai nerazzurri. E quindi questa sera contro lo Spezia, dopo aver ricevuto il caloroso saluto dai settantamila del Meazza al momento di scendere in campo, la testa dovrà essere sintonizzata solo sull'obiettivo primario, ossia la vittoria.