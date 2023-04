Il finale di Juventus-Inter e il gol di Gosens ci hanno illuso per 89 minuti. Il gol di Candreva ci ha riportato sul pianeta Terra e ci ha fatto ricordare del disastroso campionato dell'Inter. Non giriamoci attorno e non prendiamoci più in giro: quell'Inter che dominava in qualsiasi campo italiano e proponeva anche un calcio entusiasmante, non c'è più. Peggio, si è trasformata in una squadra mediocre. Da ogni punto di vista: gioco, mentalità, senso di appartenenza e affiatamento dall'alto verso il basso.

E non si salva nessuno. Nessuno. Dalla dirigenza ai giocatori, passando per l'allenatore e staff tecnico. L'Inter non può essere questa. Non può perdere 10 partite in campionato, non può andare su un campo come quello della Salernitana, segnare un gol dopo 6 minuti e non azzannare la preda dopo essere scivolato al quarto posto in classifica ed essere a rischio qualificazione in Champions. Non può continuare a perdere punti dopo averne lasciati almeno 10/15 clamorosi per strada contro avversarie abbordabili sulla carta, divorandosi l'impossibile sottoporta.