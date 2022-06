Prima ha vinto una causa storica, facendo percepire a Stefan de Vrij 4,75 milioni di euro più interessi, quindi 5 milioni e 160 mila euro. Poi ha condotto con abilità straordinaria e sagacia la trattativa per riportare Romelu Lukaku a Milano. E il belga è tornato all’Inter, per davvero. Non so voi, mi qualora dovessi avere bisogno di un avvocato (speriamo di no) un pensierino su Sebastien Ledure lo farei. Mettiamola così, i successi del legale (e quelli dei suoi assistiti) permettono di affrontare temi delicati (e forse affrontati sempre con lo stesso approccio): dalle commissioni degli agenti, alla vita extracalcistica degli atleti, passando per un mestiere che troppo spesso viene divinizzato. La semplicizzo: i calciatori sono quei bambini, diventati adulti e professionisti, che come noi da piccoli correvano dietro a un pallone e semplicemente si divertivano a praticare lo sport più bello del mondo.

Pensiamoci bene, che la palla fosse di cuoio o di plastica, che i pali fossero regolari o costituiti da magliette buttate per terra o dagli alberi, poco importava. L’importante era, è e sarà divertirsi. Poi però, quando si cresce, si vivono sulla propria pelle le difficoltà della vita, ci si fa contagiare dai media su fama, successo e popolarità, con le priorità che cambiano. Attenzione: bravissimi e complimenti a tutti quelli che hanno trasformato la propria passione in professione. Ma mai dimenticare le origini. Altrimenti si vivrà una carriera al di sotto delle aspettative (ovviamente vale per tutti gli ambiti). La realtà è che se hai la testa, incassare 8 o 10 milioni di euro all’anno, cambia poco-nulla. Lavorare in fabbrica, rischiare la propria vita in altre attività per pochi spiccioli: lì sì che i soldi, anche centinaia di euro, fanno la differenza. Certo, le società dei top club sono aziende che fatturano l’inverosimile, per questo è giusto pretendere il corretto stipendio, paragonato anche a quello dei colleghi. Però se metti al primo posto il denaro, il focus rischia di essere su quello, non sulle prestazioni sportive.