È finito un campionato avvincente, al cardiopalma, incerto fino all'ultima giornata. Anzi, alla penultima.

Inter e Milan si sono date battaglia in un derby lungo una stagione, tra campionato, Coppa Italia e, indirettamente, anche Champions League. Le due squadre si sono incrociate quattro volte sul campo, ma molte di più in generale, perché il duello è stato veramente totale. In campionato, alla fine, ha avuto la meglio la squadra rossonera, mentre i nerazzurri si sono consolati con due coppe e un cammino nettamente migliore in Europa. Ma qui nessuno vuole girarci attorno: il piatto forte era e resta lo scudetto. Non aver centrato la seconda stella, soprattutto considerando che poi il tricolore è finito sulle maglie dei rivali cittadini, brucia e deve bruciare. Un dolore sano, per una ferita che per rimarginarsi avrà bisogno di nuovi successi. In fondo, anche questi sono i sentimenti che danno energia nello sport.

Detto ciò, va evidenziato come in giro si ascoltino troppi discorsi disfattisti e, francamente, anche piuttosto prevenuti. Figli evidentemente di idee preconcette, che non vedevano l'ora di venire a galla per trovare un minimo di riscontro pubblico. Eppure, basta tornare indietro di un anno e ricordarsi di quello che si diceva dell'Inter senza Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Si parlava ovunque di sfacelo, ciclo finito, progetto fallimentare. Diffidate di chi non approfondisce, perché c'è modo e modo di arrivare secondi e, più in generale, di analizzare un'intera stagione. La sintesi deve essere figlia della riflessione e non slogan superficiale. "Sette punti in sette partite", continuano a ripeterci. Ma nessuno che poi evidenzi come il Milan, tra il derby d'andata e il ko col Napoli, abbia collezionato 8 punti in 7 gare. I momento no capitano a tutti nell'arco di una stagione, e se alla fine perdi un campionato per 2 punti, è evidente che si tratta di dettagli e non di sostanza. "Con Conte questo campionato l'avresti vinto a marzo": e chi lo dice? Non lo sapremo mai. E leggere i tarocchi non è un esercizio che si addice a commentatori seri. Vanno presi i fatti, e solo quelli. E i fatti ci dicono che nessuno pensava a un'Inter così altamente competitiva, almeno non fino a novembre.