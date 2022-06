Il calcio è cambiato. I modelli di business del fútbol non sono più quelli di un tempo. Non è più l’era dei sentimentalismi morattiani. Sostenibilità è la parola (e regola) numero uno, non a caso reiterata fino alla nausea in ogni discorso sostenuto negli ultimi tempi da Beppe Marotta. Tutto giusto. Tutto vero. Eppure nell’epoca in cui, tutti sono ben consci, e abituati nell’atto pratico della quotidianità ad inflazione e crisi economica in ogni settore, comprendere fino in fondo le logiche di mercato, o meglio, di CALCIOmercato non è così automatico e semplice come ogni diesse auspica. “Se mettessi il cappello da tifoso faremmo un contratto immediatamente, se metto quello da dirigente dobbiamo essere un attimino più attenti” diceva Marotta all’indomani dell’ultima di campionato che aveva incoronato il Milan campione d’Italia, a proposito del rinnovo di Ivan Perisic, finito poi al Tottenham di Antonio Conte (capitolo questo rimandato). Se mettesse il cappello da tifoso, il buon Beppe manderebbe probabilmente in tilt l’azienda FC Internazionale, se mettesse, cosa che fa pure egregiamente (e diremmo per fortuna) il cappello da dirigente si imbatte in analisi e conseguenti azioni appena (neanche troppo) più oculate, a costo di rimetterci cuore e benevolenza. E adesso arriviamo al clou del discorso.

Benevolenza, questa, mandata a quel paese già lo scorso agosto, quando per amore dell’Inter, probabilmente non quella sfera di Inter visibile ai tifosi ma come da manuale freudiano di gran lunga più importante e sostanziale ai fini della sopravvivenza darwiniana, ha portato al “grazie e arrivederci” pronunciato al King di Milano, Romelu Lukaku. Vendere Big Rom, all’alba di quel 3 agosto, sembrava impensabile, folle, indicibile e soprattutto infattibile, pena: il più grande passo indietro, se non fallimento, tecnico-sportivo degli ultimi anni. Eppure così non è stato, risultati alla mano (secondo posto e scudetto al Milan compreso). A dieci mesi esatti da quell’addio, ancora una volta, rendere giustizia al lavoro fatto dall’ad nerazzurro è un dato di fatto obbligato e innegabile e persino il più romantico degli interisti si ritrova spalle al muro nell’ ammetterlo. Cioè, vendere Lukaku (e non vincere uno scudo che con il belga sarebbe stato in saccoccia) è stato un bene? Assolutamente sì. E a dirlo non è chi scrive ma bilanci e Trofei, meno “ambiziosi”, ma quantitativamente maggiori (e… dulcis in fundo, molto dulcis, economicamente).