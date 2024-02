Contro il Lecce l’Inter ha collezionato la sua decima vittoria su altrettante partite del suo 2024. Una vittoria che ruota tutto attorno al numero 10.

10 è il numero di maglia di capitan Lautaro. In campo dal primo minuto non c'erano Sommer, Pavard, Bastoni, Barella, Calhanoglu e Thuram, ma l’Inter può contare sempre sul suo numero 10. Un’altra doppietta da trascinatore vero, un’altra prestazione da fuoriclasse che lo consacra sempre di più leader della classifica marcatori di Serie A e nella storia nerazzurra. Quanto fa 10 al quadrato? 100. Cento come i gol segnati con la maglia dell’Inter in Serie A.

Ma Lautaro va oltre ogni possibile record e a Lecce ha fatto anche 101. Da numero 10 sono anche i quattro assist di Asllani, Sanchez, Frattesi e Dimarco. Soprattutto i primi due valgono da soli il prezzo del biglietto. Sanchez è stato un numero 10 nella sua carriera e oggi ha dimostrato a tutti i suoi detrattori perchè si sente ancora un Campeon. Dieci, con Lode, è anche il voto che merita l’Inter per il suo cammino in stagione e per il suo inizio 2024. E 10x2 fa 20, come gli scudetti che l’Inter spera di avere a fine stagione.