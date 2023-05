La grande vittoria nel derby di ritorno con il conseguente accesso in finale di Champions League ha entusiasmato e sollecitato il Direttivo del Club dell’Inter Club Mesagne dedicato a Sandro Mazzola. Negli ultimi giorni è partita l'organizzazione dell'evento più atteso dell'anno: la visione della partitissima Manchester City-Inter su maxischermo. Pertanto si è pensato di offrire una serata, strettamente riservata ai soci, familiari, e simpatizzanti nerazzurri, completamente gratuita, sabato 10 giugno alle ore 21 presso il Salento Fan Park in via Udine a Mesagne, nei pressi del Palazzetto dello Sport.

“Sarà un'occasione unica - dice il presidente Mario Nacci - per vivere in totale spensieratezza e leggerezza, con le nostre famiglie ed i nostri fratelli interisti, questo evento. Siamo arrivati in finale e ci godremo con estrema distensione emotiva questa serata. Comunque andrà, sarà una festa. I soci e simpatizzanti potranno ritirare gli inviti presso la nostra sede fra pochi giorni. Vi aspettiamo”.