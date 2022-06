Grande successo per la Festa di inizio estate organizzata dall’Inter Club di Lomagna, paesino della provincia di Lecco, e dagli omologhi milanisti del club 'I diaul'. Il tutto è avvenuto lo scorso sabato 11 giugno, quando Via Milano, una delle arterie stradali del paese, è stata occupata dai tavoli e dalle panche per una conviviale serata a base di paella e musica. A dare una mano anche i volontari del Gruppo Sportivo Oratorio Lomagna. L’antagonismo sportivo tra rossoneri e nerazzurri per una sera è stato messo da parte, per lasciare spazio al clima da sagra.