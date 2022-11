Rientro solo nella mattinata di oggi per l'Inter dopo la partita contro il Bayern Monaco. Il gruppo nerazzurro, riporta Sky Sport, è rientrato nella giornata odierna dopo aver trascorso la notte in Germania e ora si appresta a scendere in campo alla Pinetina per il primo allenamento in vista del match di domenica sera contro la Juventus. Per la quale sembrano già delineate le scelte di formazione: pressoché certo il ritorno da titolare di Edin Dzeko, protagonista ieri dello scampolo finale di gara.