La Fiat Panda color verde di Arturo Vidal, negli scorsi mesi a Milano, aveva fatto parlare di sé a fianco a vetture decisamente più appariscenti. A prenderla in carico, dopo l'addio del cileno in direzione Flamengo, è stato Samir Handanovic che - come spiega Il Corriere dello Sport - si è presentato ieri alla Pinetina con lo stesso modello, la cui targa sembrava proprio quella dell'ex centrocampista dell'Inter.