La NBA, la massima lega mondiale di pallacanestro, appare sempre più convinta di effettuare l'approdo nel continente europeo con una competizione sotto la sua egida. Il commissioner David Stern, parlando da Parigi a margine della partita giocata tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers nella capitale francese, ha rilasciato dichiarazioni chiare sulle sue intenzioni: "Mentre l'Europa continua a far crescere alcuni dei migliori giocatori del mondo, al punto che molti dei nostri più recenti MVP sono europei, pensiamo che le opportunità commerciali non abbiano tenuto il passo con la crescita del gioco. E quello che facciamo alla NBA è gestire le leghe. Noi, ovviamente, gestiamo la WNBA, abbiamo la Basketball Africa League, abbiamo la G League, abbiamo una lega video 2K. Quindi gestiamo cinque leghe diverse e pensiamo che sia una competenza che abbiamo. E quindi stiamo osservando la situazione molto attentamente per vedere se c'è un'opportunità di professionalizzare il gioco a un altro livello qui nel Vecchio Continente per creare un'opportunità commerciale più ampia".

L'emittente ESPN rivela, citando alcune fonti vicine al dossier, che la maggior parte dei massimi dirigenti della NBA si è recata a Parigi questa settimana per incontrare potenziali squadre, partner mediatici e sponsor, mentre la lega sta tenendo sotto controllo la questione a tutto campo. In più, dalla 5th Avenue di New York, sede del quartier generale della National Basketball Association, sono stati contattati anche alcuni importanti club di calcio in Europa per discutere la possibilità che creino squadre di basket appositamente per questo nuovo campionato. E naturale sorge una domanda curiosa: anche l'Inter sarà entrata in questo giro di contatti?