I The Lovie Awards si tingono ancora una volta di nerazzurro. La giuria del prestigioso premio europeo organizzato dall’International Academy of Digital Arts and Sciences, per valorizzare le migliori innovazioni digitali europee, ha premiato, infatti, l’Inter con il 'Best Video Series' per la campagna dedicata al mercato.

Un altro riconoscimento per "New Brothers", il progetto griffato Inter Media House per presentare singolarmente tutti gli acquisti della sessione estiva di calciomercato della stagione 2023/24 con il coinvolgimento di 12 canali worldwide che hanno dato vita ad un ecosistema di più di 1250 contenuti, con una campagna strategica di branded content dedicata a Paramount+, Official Jersey Front Partner. Oltre a questo, uno dei 12 episodi esclusivi prodotti da Inter Media House in occasione dell’arrivo di Benjamin Pavard ha ottenuto il Bronze Lovie e il People’s Choice nella categoria Sport e Intrattenimento.