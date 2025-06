Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha lasciato la scena al neo tecnico Carlos Cuesta nel giorno della sua presentazione alla stampa: "Io sono qui solo per l'introduzione della conferenza, le domande sono tutte per Carlos. Non tocchiamo altre tematiche societarie, oggi è il giorno di presentazione di Cuesta", ha precisato il dirigente dei ducali. Dribblando così le domande di mercato, soprattutto su Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, che altrimenti sarebbero state scontate.