Il Corriere della Sera muove una forte critica al Mondiale per club. Premi alti, ma anche lamentele. Per gli orari soprattutto: come riporta il quotidiano, 35 su 63 finora sono state giocate prima delle 17, altre 15 a mezzogiorno (solo 2 con la copertura del tetto ad Atlanta). Le temperature sono difficili da sostenere quasi ovunque, tranne a Seattle dove l'Inter ha giocato le ultime due, ma ad esempio Luis Enrique si è lamentato per come rimbalza il pallone.

La media spettatori? Nel primo turno 35mila a partita, ma molti stadi sono mezzi vuoti anche perché gli impianti sono extralarge e a Miami gli studenti universitari hanno visto l'Inter Miami di Messi pagando 5 dollari a biglietto.

Nonostante i problemi, per ospitare l'edizione 2029 c'è la fila: si. candidata la Spagna, che con Portogallo e Marocco organizzerà già il Mondiale 2030 per nazionali. Arabia, Messico e Brasile promettono battaglia. Gli arabi potrebbero anche attendere il 2033, ma il Marocco sembra fare sul serio.