La brillante prestazione di Petar Sucic nella sfida tra Inter e River Plate al Mondiale per Club non è passata inosservata neanche in Croazia, patria del nuovo centrocampista nerazzurro. Entrato in campo al 62' al posto di Barella, il classe 2003 ha spaccato il match appena dieci giri di orologio dopo con il passaggio vincente per il gol del baby Esposito.

Puntuali i complimenti della Federcalcio croata per il loro gioiello: "Il nazionale Petar Sučić ha fornito il suo primo assist con la maglia dell'Inter mentre gli italiani si sono assicurati il ​​primo posto nel Gruppo E del Mondiale per Club, ottenendo così ancora più elogi per le sue prestazioni!", si legge nel tweet pubblicato su X dall'HSN.

#Croatia international Petar Sučić has provided his first assist in @Inter shirt as the Italians secured the top spot in the @FIFACWC Group E, to earn even more praise for his performances! 🇭🇷#Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/njjd1ONBCd — HNS (@HNS_CFF) June 26, 2025

