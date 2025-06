Dopo la vittoria dell'Inter contro il River Plate al Mondiale per Club, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha speso parole importanti per Francesco Pio Esposito, autore di un'altra grande prestazione. L’ex centrocampista ha elogiato le qualità del giovane attaccante negli studi di DAZN: "Mi è piaciuto tantissimo. Ha fatto movimenti da attaccante vero, come quello sul passaggio di Barella nel primo tempo: fintare l’attacco alla porta per poi staccarsi, sono movimenti istintivi. Il gol che ha segnato è bellissimo, lo ribattezzerei ‘VierTo’, metà Vieri e metà Toni".

Giaccherini ha sottolineato la maturità con cui Esposito ha giocato, pur non avendo ancora compiuto vent’anni: "Gioca da veterano, ha il senso del gol e un impatto fisico impressionante. Ricorda Toni nell’area di rigore ma ha anche qualità alla Vieri per tecnica nello stretto e cattiveria".

Secondo l’ex azzurro, l’Inter dovrebbe rivedere le proprie strategie di mercato: "Si parla di Taremi e Bonny, ma con un vice Lautaro così, l’Inter dovrebbe investire su una seconda punta più mobile. Esposito è da tenere, ha personalità e qualità. Chivu lo conosce bene, sarebbe un errore lasciarlo andare".

Infine, un plauso anche per Alessandro Bastoni: "Dopo Facchetti e Bergomi, è tra i migliori difensori della storia nerazzurra. Difende, attacca, fa assist e gol. È completo, raro nel calcio di oggi".