C'è anche la Fiorentina tra i club in corsa per Adrian Bernabé, stando a quanto risulta ai colleghi di Sky Sport. Il centrocampista del Parma, accostato anche all'Inter per l'eventuale post-Calhanoglu, è molto apprezzato dal club viola, alla ricerca di un regista per la prossima stagione.

L'eventuale affondo per il play spagnolo, con tutta probabilità, porterebbe la società gigliata ad abbandonare la pista che conduce a Kristjan Asllani, uno dei nomi presi in considerazione per il centrocampo della Viola che verrà.

