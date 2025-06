Il mercato dell'Inter parla ancora croato dopo l'ingaggio di Petar Sucic; questa volta, però, si tratta di un innesto per il Settore giovanile. Stando a quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con l'Hajduk Spalato per acquistare Duje Slatina, terzino destro classe 2009, che prorio oggi compie 16 anni.

️🇭🇷 Understand Inter have agreed to sign Croatian 16 year old right back Duje Slatina from Hajduk Split.



All done between parties involved. pic.twitter.com/yufsT5XXN7