Comincia con i ringraziamenti ai suoi predecessori la conferenza stampa di presentazione di Carlos Cuesta come nuovo tecnico del Parma: "Grazie a Chivu e a Pecchia per il lavoro svolto precedentemente, un lavoro che ci permette di avere le basi per costruire ciò che abbiamo in testa per il presente e per il futuro del Parma Calcio", le parole dello spagnolo.