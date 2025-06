Parlando della difficoltà ormai annosa del movimento calcistico italiano di produrre talenti ad altissimi livelli Aldo Serena ha citato due ragazzi su tutti che potrebbero farsi largo tra i grandi negli anni a venire: "Giovani sui cui puntare ce ne sono - la premessa dell'ex attaccante dell'Inter al Gazzettino.it -. Penso a Camarda del Milan, che è stato fatto esordire in serie A ma poi ha dovuto lasciare il posto al nuovo arrivato Gimenez. Ora sembra che vada a giocare a Lecce, per me è un attaccante dotato e che vede la porta. Questo è un aspetto negativo, all’estero non succederebbe. C’è anche Pio Esposito, ha fatto bene allo Spezia e secondo me meriterebbe una chance all’Inter. Che però cerca Bonny. E’ necessario avere educazione sportiva, programmare e comunicarlo in maniera chiara e corretta. Se dici ai tifosi che hai un orizzonte di tre anni lo capiscono".

