C’era anche l’Inter nella lista dei club interessati a Nick Woltemade, ma il futuro del calciatore non sarà nerazzurro a meno di clamorose sorprese. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Deutschland, c’è l’accordo completo per il trasferimento al Bayern Monaco con il calciatore che ha detto sì all’esperienza in Baviera.

C’è già l’accordo verbale tra il Bayern e l’attaccante dello Stoccarda che firmerà un accordo fino al 2030. Il consiglio di vigilanza del Bayern ha già approvato l’acquisto, ora dovranno partire le trattative con lo Stoccarda che però vorrebbe tenerlo, forte di un accordo fino al 2028.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!