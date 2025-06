Stefano Vecchi è pronto a sposare il progetto della nascente Inter Under 23, in Serie C. Mancava l'ultimo tassello, che da qualche minuto è andato al suo posto: il tecnico bergamasco, infatti, ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto col Vicenza. Contestualmente, il club veneto ha risolto anche i contratti dell’allenatore in seconda, Omar Danesi, del preparatore atletico Alessandro Ciullini e del match analyst Matia Costigliolo.

"Il Club desidera ringraziare mister Vecchi e il suo staff per l’impegno, la serietà e il percorso compiuto in questo anno e mezzo, nel quale la squadra ha raggiunto la finale playoff per la Serie B nella scorsa stagione e la semifinale playoff nell’attuale, mantenendo l’imbattibilità casalinga durante tutta la sua guida. A lui e al suo staff, i nostri migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale", il testo che si legge in calce al comunicato dell'annuncio.