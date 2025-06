Nella giornata di oggi l'Inter ha reso ufficialmente noto di aver concluso l'operazione di rifinanziamento da 350 milioni di euro per ripagare il bond da 400 milioni. Dopo la nota diramata da Inter Media and Communication S.p.A (RILEGGI QUI), La Gazzetta dello Sport analizza i dettagli della manovra sintetizzando che il club nerazzurro riesce a 'liberare' circa 13 milioni di euro in più all'anno dal conto economico. Soldi che, in teoria, potrebbero essere utilizzati anche per la costruzione della rosa.

"È questo l’effetto principale del rifinanziamento del debito" scrive la rosea, aggiungendo in un altro passaggio che "nell’ultimo triennio, il bond ha zavorrato il bilancio nerazzurro con 29 milioni di oneri a stagione - si legge -. Dal 2025-26 le spese per il finanziamento scenderanno attorno a quota 16 milioni, consentendo al management guidato da Beppe Marotta di avere maggior margine di manovra".

