La partecipazione dell'Inter alla Milano Design Week 2024 si arricchisce di un'altra preziosa collaborazione. Come annunciato nei giorni scorsi, accanto alle iniziative con Unopiù e Highsnobiety, Inter presenta il terzo capitolo della collaborazione con la storica firma del design milanese Kartell. Nel 2023 protagonista di Inter X Kartell era stato un componibile nerazzurro, mentre nel 2022 la collaborazione aveva portato agli allestimenti nelle sale del Meazza. Nell'edizione 2024 è l'iconica lampada Bourgie a essere protagonista: prende forma una rielaborazione a tinte nerazzurre della lampada Bourgie, che unisce il gusto classico della tradizione all’innovazione tecnologica: tratti distintivi che legano i due brand. La lampada in edizione limitata sarà disponibile per l’acquisto sugli e-commerce Inter e Kartell.