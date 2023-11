Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo per l'ultima volta. Il duello tra i due giocatori più grandi dell'era moderna del calcio vivrà il suo ultimo capitolo nel febbraio 2024, quando in occasione della Riyadh Season Cup si affronteranno l'Inter Miami della Pulce e l'Al-Nassr di CR7 nella sfida battezzata col nome di 'The Last Dance'.