Il tifoso medio preferisce sostenere il proprio club o 'gufare' le rivali? É questa la domanda del sondaggio lanciato dalla campagna di Superscommesse 'Tifi o Gufi?' in collaborazione con Netwin.News, che racconta la nuova avvincente annata calcistica dal punto di vista dei tifosi e del loro temperamento. I risultati del sondaggio hanno fornito delle risposte interessanti: due appassionati su tre (65.8%) preferiscono tifare per la propria squadra, mentre il 34.2% si descrive come un vero e proprio gufo pronto a schierarsi contro le avversarie del suo club del cuore.



I dati indicano inoltre Juventus e Roma come le squadre con la maggior percentuale di tifosi tra gli appassionati che hanno partecipato al sondaggio: 70% per i bianconeri, 67% per i capitolini. Al contrario, il club che dovrà difendersi da folte file di gufi è il Napoli di Antonio Conte: oltre il 40% dei partecipanti al sondaggio ha espresso la volontà di remare contro i partenopei. Tra le protagoniste del campionato più bersagliate anche Juventus (28%) e l’Inter campione d’Italia in carica (31%), tradizionalmente le più vincenti della storia della Serie A.