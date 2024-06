Accordo trovato, tra Genoa e Inter, per il passaggio in nerazzurro del portiere Josep Martinez. Una stretta di mano resa nota prima degli altri da SOS Fanta che trova l'apprezzamento di un altro nome noto in casa nerazzurra: Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa, compagno in rossoblu dell'estremo difensore spagnolo, è stato e continua ad essere accostato fortemente al club nerazzurro e il 'mi piace' - peraltro in bella vista - messo dall'islandese al post attraverso il quale Fabrizio Romano lanciava il suo 'here we go' stuzzica la fantasia dei tifosi del Biscione, ora in visibilio per un cuore social molto sospetto. Segnale di mercato? Chi lo sa, gli interisti ci sperano... E magari anche Albert.