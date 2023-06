Prima il riavvicinamento, ora l'allontanamento. Effetto fisarmonica tra Mauro Icardi e Wanda Nara, con una nuova puntata che mina ulteriormente il rapporto tra l'ex capitano dell'Inter e la moglie-agente. La modella argentina Candela Lecce ha recentemente rivelato di avere avuto una storia con Maurito e di considerarlo un vigliacco per averla scaricata. E in questa nuova puntata della soap opera più seguita in Argentina c'è anche l'intervento di Maxi Lopez, ex marito di Wanda, che non perde occasione per puntare il dito contro l'ex amico: “Bisognava smascherare questo individuo e mostrare il suo vero volto a tutti - il contenuto di un messaggio inviato proprio a Candela -.

Si doveva smascherare Icardi. Che bello, come a poco a poco tutto va al suo posto. Dovevamo togliere la maschera a quel personaggio. E dovrebbe essere conosciuto per quello che è e per come è”.