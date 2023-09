La messa in vendita della nuova giacca pre-match Puma nello store ufficiale del Milan ha provocato a dir poco malcontento tra i tifosi rossoneri, per la scelta dei colori. Una metà (braccio sinistro) presentava infatti l'abbinamento nero e azzurro, non proprio gradito dalla tifoseria milanista. E dopo la sollevazione popolare sui social, il club ha deciso di togliere il prodotto dal negozio online, come si evince dalla vetrina in rete stamattina.