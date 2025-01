Fiori d'arancio in casa Acerbi. Come si legge sul profilo Instagram del difensore, ieri sono andate in scena le nozze con Claudia Scarpari, a cui il giocatore dell'Inter aveva chiesto la mano lo scorso giugno. "Solo ieri ci siamo sposati. So che non sempre riesco ad esprimere i miei sentimenti ma ti amo e t'amerò per sempre", ha scritto il giocatore ex Lazio.