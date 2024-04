È successo davvero di tutto tra le vie di Milano due giorni fa durante l'immensa e infinita festa scudetto dell'Inter. E tra una polemica e l'altra per qualche evento non esattamente encomiabile, e al contrario deplorevole come la mucca tinta di nerazzurro comparsa nella zona di Porta Nuova durante la parata (LEGGI QUI), non sono mancati neanche i momenti doppiamente speciali e indimenticabili.

È il caso di una coppia di fidanzati che ricorderanno quel 28 maggio per il resto della loro vita. Durante la festa infatti, in Piazza Duomo, in attesa dell'arrivo della squadra Campione d'Italia, un giovane ragazzo innamorato (non solo della sua Inter) ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata che incredula ha, ovviamente, detto di sì tra cori e inequivocabile striscione che non a caso recitava un semplice ma diretto "mi vuoi sposare?".

"Ci teneva tanto e allora non ho avuto alternative. È stata un'occasione perfetta: seconda stella, nel derby, non potevo approfittarne di questa occasione" ha detto il ragazzo ai microfoni di Repubblica.