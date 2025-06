Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, si schiera apertamente contro la disputa del Mondiale per Club, torneo che si incastona tra la fine della stagione corrente e la preparazione della prossima, con l'effetto devastante di non permettere ai giocatori partecipanti di avere il giusto riposo: "E' assurdo che si giochi - le sue parole in conferenza stampa -. I club saranno contenti per via dei soldi, ma non riesco a immaginare che un giocatore che ha vinto molti trofei sia altrettanto contento di un Mondiale per Club, rispetto a un titolo nazionale, una Champions League, un Europeo o una Coppa del Mondo. In questo modo si distruggono i giocatori".

Tra quelli costretti a fare questo tour de force ci sono anche gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, reduci dalla sonora sconfitta in finale di Champions League: "Certo, è stato un duro colpo per entrambi - ha raccontato Koeman -. Fa male essere impotenti in una finale del genere. Ma supereranno anche questa. Dumfries non gioca da un po' a causa di un infortunio, quindi per lui potrebbe trattarsi di un po' di stanchezza mentale. Mancano ancora giorni a sabato (per decidere se giocherà la sfida con la Finlandia, ndr)"