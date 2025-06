"Stiamo lavorando per il nuovo contratto. A Parigi sta molto bene, siamo nel club campione d'Europa, quindi di sicuro non ci lamentiamo". Queste dichiarazioni sono di Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, intervistato da Radio CRC: "Ovviamente Gigio ha diverse richieste, in molti lo vorrebbero, ma se lo possono permettere in pochi. I tifosi hanno sempre amato Donnarumma, le critiche semmai arrivano di più dall'Italia. Era un suo sogno arrivare sul tetto d'Europa, ci è riuscito".

Difficile pensare ad un suo ritorno in Italia, men che meno al Napoli, a detta di Raiola: "Che possa andare al Napoli è pura fantasia, non abbiamo parlato con la società. Gigio è milanista, ma non ha mai rinnegato le sue origini e la madre è tifosissima azzurra. Non so come sia uscita una notizia di questo tipo, ma è comunque fantasia".