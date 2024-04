Nella giornata della festa incredibile dei tifosi interisti per le strade di Milano, ha fatto capolino anche... una mucca. Il bovino, ridipinto coi colori nerazzurri e con la scritta Lautaro sulla pelle, è stato fatto sfilare davanti alla sede di Viale della Liberazione per celebrare il ventesimo Scudetto, causando ilarità ma anche qualche polemica pesante soprattutto da parte delle associazioni animaliste. L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha spiegato di aver presentato una denuncia alla Procura di Milano e di aver chiesto ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano di procedere con le opportune verifiche.



"Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile", ha sottolineato l'Oipa che "chiede formalmente alle forze dell'ordine se il conduttore sia stato identificato e se siano state inflitte sanzioni per questo sfregio". L'anno scorso, una scena simile si era verificata a Napoli con la sfilata di un asinello per la conquista dello Scudetto.