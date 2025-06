Poche ore dopo la fine dei festeggiamenti dei giocatori del Paris Saint-Germain con i loro tifosi per la conquista della Champions League gli ultimi giocatori della nazionale francese sono arrivati ​​a Clairefontaine per aggregarsi al gruppo di Didier Deschamps. E il quotidiano francese L'Equipe registra il bel gesto compiuto da Ousmane Dembélé, uno dei mattatori della serata dall'Allianz Arena. Dopo aver lasciato le sue cose a Clairefontaine, Dembélé si è recato subito nella stanza del suo amico Marcus Thuram per consolarlo dopo la partita di sabato. Cosa che non è riuscito a fare sul campo di Monaco, nell'euforia del post-gara.

Un po' più 'cattivo' è stato invece Kylian Mbappé: nel momento in cui Didier Deschamps si è congratulato coi giocatori francesi protagonisti della finale insieme al resto della comitiva, l'attaccante del Real Madrid ha infierito su unTikus chiaramente corrucciato, sorridendo e invitando proprio Dembélé a notare la sua reazione seriosa. Dembélé che però, in maniera molto educata, ha voluto non rimarcare il momento limitandosi ad un sorriso di circostanza.