Giovanni Leoni è uno dei profili giovani che più ha attirato l'attenzione delle big nelle ultime stagioni. Il suo primo anno di Serie A al Parma, dopo la cadetteria con la Samp, è stato chiaramente un successo e sulle sue tracce si sono messe Milan, Inter e Napoli come scrive il Corriere dello Sport. L'interesse è molto elevato di tutte e tre.

Leoni piace per la serenità con cui si è imposto in Serie A e per il modo di interpretare il ruolo di centrale di difesa - si legge -. Un esempio lampante: la marcatura su Lukaku nell’ultimo Parma-Napoli, in cui l’attaccante belga dei futuri Campioni d’Italia non è letteralmente mai riuscito a liberarsi dello sguardo ravvicinato dell’avversario italiano. Costo? Non meno di 15 milioni, ma l'asta potrebbe innalzare ulteriormente il prezzo.