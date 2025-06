Complice il problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo nella finale di Champions League PSG-Inter di sabato scorso, Hakan Calhanoglu non potrà rispondere alla convocazione di Vincenzo Montella, ct della Turchia, per le due amichevoli contro Stati Uniti e Messico, in programma il 7 e 11 giugno sul suolo americano.

Alla luce dei risultati degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista, stando a quanto riportato da Fotomac, lo staff medico della nazionale turca ha ritenuto opportuno escluderlo dalla rosa a disposizione dell'Aeroplanino; Calha, infatti, non avrebbe fatto in tempo a recuperare. Nei prossimi giorni, sarà l'Inter a stabilire i tempi del rientro in campo dell'ex Milan, anche in previsione del Mondiale per Club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!