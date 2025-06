Il Bologna si rifarà il trucco in attacco e al momento il nome che più stuzzica, secondo il Corriere Bologna, è quello di Francesco Pio Esposito. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha segnato 19 gol in Serie B in questa stagione, nonostante la giovane età (classe 2005).

Il ds dei felsinei, Giovanni Sartori, è stato spesso a vedere Esposito dal vivo, ed era presente anche alle due gare di finale contro la Cremonese. Per il giocatore c'è la fila: Lazio, Genoa, Parma. E Bologna, con cui i nerazzurri hanno in ballo la questione Fabbian, riacquistabile a 12 milioni di euro. Per non parlare dei gioielli, come Castro, che piacciono ai nerazzurri.

In attacco, però, si è fatta largo anche l'idea di un ex interista: Edin Dzeko. E' svincolato e il suo agente, Lucci, ha buoni rapporti col Bologna. Ma sul bosniaco ci sono almeno altri due club di A.