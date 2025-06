Andrea Ferraris, esterno offensivo del Pescara, ha analizzato ai microfoni di Rete8 la vittoria del Delfino sulla Ternana nella finale di andata dei playoff di Serie C, facendo un paragone con quanto successo sabato sera, nella finale di Champions League dell'Allianz Arena di sabato scorso: "L'obiettivo, come ci ha detto il mister, era di fare come il PSG contro l'Inter; penso che noi attaccanti siamo riusciti. Io come Dembélé? Esatto, ho pensato a lui".