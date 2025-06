Sfumata all'ultima curva la promozione in Serie A, per lo Spezia è tempo di pensare già alla nuova stagione. Fari puntati sul reparto difensivo, da rifondare vista la partenza certa di Nicolò Bertola e quella probabile di Przemysław Wisniewski. Secondo Il Secolo XIX, il club bianconero è pronto a bussare nuovamente alla porta dell'Inter, contando magari sull'effetto positivo visto in questa stagione con Francesco Pio Esposito.

Agli Aquilotti, in particolare, piace Gabriele Re Cecconi, centrale difensivo 19enne di Rho che vanta 37 presenze con una rete all'attivo nell'ultimo campionato Primavera 1 ed è stato già convocato qualche volta anche da Simone Inzaghi per la prima squadra. Re Cecconi può giocare sia da centrale difensivo a quattro che a tre, dove si è disimpegnato maggiormente quest'anno, che terzino destro in una retroguardia a quattro.