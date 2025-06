Messa da parte non senza fatica la delusione per la debacle dell'Inter nella finale di Champions League persa contro il PSG, Denzel Dumfries è chiamato a voltare pagina da oggi, primo giorno di raduno della Nazionale dei Paesi Bassi, in vista delle sfide con Finlandia e Malta, valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Il laterale nerazzurro è arrivato nel ritiro degli Orange, come testimoniato dal video apparso sui canali ufficiali social OnsOranje: