Tocca a Marc Cucurella presentarsi in conferenza stampa quest'oggi alla Ciudad de Futbol de Las Rozas per parlare della gara di Nations League contro la Francia, ma anche di altri argomenti. Compreso il rendimento stagionale del Barcellona, sua ex squadra: "Poca gente pensava che il Barça potesse offrire un rendimento di questo tipo. Ci hanno fatto divertire, meritavano di arrivare in finale di Champions. A volte il calcio è un po' ingiusto, ma hanno un futuro brillante".

Nel Barcellona gioca quel Lamine Yamal che si contende il Pallone d'oro con Ousmane Dembélé: "Lamine potrebbe essere penalizzato dal non aver raggiunto la finale di Champions League. È da molto tempo che non guardo una partita solo per vedere un giocatore, e con Lamine lo faccio. Devo difendere su Lamine in allenamento, ed è una tortura. Ha molte risorse e capacità che sono molto difficili da fermare. L'allenatore lo fa sempre allenare con me", sottolinea il difensore del Chelsea.